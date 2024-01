Tilfellene utgjør 6,9 prosent av helse- og omsorgsministerens masteroppgave, skriver VG.

Flere av tekstene er hentet fra andre masteroppgaver, mens andre stammer fra fagbøker, tidsskrifter og offentlige rapporter.

Flere setninger er helt eller delvis identiske – og mangler korrekte kildehenvisninger eller siteringer. Noen kilder nevnes heller ikke i litteraturlisten, der alle kilder skal listes opp til slutt.

Også NRK har funnet over 60 tilfeller av tekstlikhet.

– Det som foreligger her er såpass omfattende at det demonstrerer en så mangelfull forståelse hos studenten at det peker i retning av at oppgaven kan strykes, sier professor i helsevitenskap John-Arne Skolbekken ved NTNU.

Han mener at masteroppgaven har for mange tilfeller av tekstlikhet til at den kan være i tråd med god henvisningsskikk.

Kjerkol ønsker ikke å kommentere VGs sak. Senest onsdag avviste statsråden påstandene om juks og plagiat.