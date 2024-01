Mann savnet etter boligbrann i Alta

En mann er ikke gjort rede for etter en brann i en firemannsbolig på Kronstad i Alta onsdag kveld. Det opplyser politiet i Finnmark til NTB natt til torsdag.

Brannen ble meldt inn til politiet klokken 21.40. Da brannvesenet kom fram var bygningen overtent.

– Vi frykter at det ligger en mann i brannruinene, men det får vi tidligst vite med sikkerhet en gang ut på dagen torsdag, forteller operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Zelenskyj sier ruserme leker med fangenes liv

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskylder Russland for å leke med fangers liv etter at Russland anklaget Ukraina for å ha skutt ned et fly med fanger.

– Det er åpenbart at russerne leker med livene til ukrainske fanger og med familienes og samfunnets følelser, sa Zelenskyj.

Han verken bekreftet eller benektet Russlands påstand om at Ukraina skjøt ned det militære transportflyet med 65 krigsfanger, og han ville heller ikke bekrefte at det var ukrainske fanger på flyet.

Investorer selger unna leiligheter – lønner seg ikke å drive utleie

Det lønner seg ikke lenger å eie utleieboliger i hovedstaden, ifølge investorene. Nå selger mange utleierne unna leilighetene de eier.

Barna til investor og milliardær Trond Mohn, Louise Mohn og Christine Mohn Furre, skal selge minst 200 av totalt 400 utleieleiligheter de eier på Frogner i Oslo. Utleievirksomheten er blitt et tapsprosjekt, skriver Finansavisen.

Også Pål Georg Gundersen, Thomas Løvsland og Leif Botolf Hesle er blant investorene som ikke lenger finner det lønnsomt å drive med utleie.

USAs luftfartstilsyn åpner for at Boeings 737 Max-fly kan fly igjen

USAs luftfartstilsyn FAA har godkjent et inspeksjonsprogram som åpner for at Boeing 737 Max 9-flyene kan komme på vingene igjen.

Kort etter meldingen fra FAA opplyste United Airlines at de kan begynne å sette de første av de 79 flyene sine i trafikk igjen fra søndag.

171 Max 9-fly, hvorav 140 tilhørende United Airlines og Alaska Airlines, ble satt på bakken etter at et Alaska Airlines-fly 5. januar måtte nødlande med et gapende hull i siden etter at et panel som lukket en ubrukt nødutgang, spratt ut.

Toppsjefene i både United Airlines og Alaska Airlines har uttrykt økende frustrasjon over Boeing på grunn av kvalitetsproblemer og forsinkelser i leveringen av nye fly

Kvinne til sykehus etter ulykke på E16 i Voss

En kvinne er sendt til sykehus med kritiske skader etter at tre semitrailere og to personbiler var involvert i en trafikkulykke på E16 på Voss. Kvinnen var fører av en av personbilene og satt fastklemt etter ulykken. Etter hvert ble hun sendt til Voss sykehus med ambulanse.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 22.25 onsdag kveld. Ifølge politiet var det svært glatt på stedet da ulykken skjedde,