Hun ønsker hånden på rattet og helgen skal brukes til å planlegge regjeringsskifte i 2025, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg har stor respekt for jobben fylkeslaget skal gjøre, men jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg til Stortinget for Rogaland KrF i 2025, sier Bollestad til avisen.

Hun sier saken er avklart med familien, og i helgen skal KrFs landskonferanse få en topp motivert partileder på podiet. Om hun blir valgt kan hun få sin fjerde periode på Stortinget.

– Jeg har ikke tenkt å hoppe av nå, sier hun.

Bollestad har vært KrF-leder siden 2021.

– Hovedstrategien min er å fornye, forsterke og forbedre organisasjonen og KrFs politikk. Vi har mange talenter, og det er min lederoppgave å bygge opp om dem slik at de kan komme inn fra siden og overta partiet når tiden er inne.

Bollestad er ikke enig med KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland som har åpnet for å skrote Venstre fra en borgerlig regjering. Hun sier at KrF uansett vil dra politikken mot sentrum.

– Vi har vært uenige med Venstre i mange sammenhenger, men vi har klart å snakke sammen. Det ønsker jeg at vi fortsatt skal kunne gjøre, sier hun.