– Det er avgjørende at regjeringen nå varsler en flerårig bistandspakke – for Palestina som helhet. Regjeringen har omdisponert akutthjelp til Gaza, og det er bra, men ikke nok i lys av de enorme behovene i tiden framover. Norge har allerede en lederrolle i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) som krever at vi går foran, sier utenlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp.

Han påpeker at Gaza er i en situasjon man ikke har sett før i Kirkens Nødhjelps historie, og at regjeringen derfor må sprøyte inn ekstra midler.

I tillegg krever de at regjeringen holder Israel ansvarlige for.

– Regjeringen må være tydelige på Israels ansvar og rolle som okkupant, og holde dem ansvarlig for de enorme ødeleggelsene. Det må også umiddelbart bli stopp i drapene på bistandsarbeidere.

Møtet mellom utviklingsministeren og organisasjonene finner sted klokken 13 fredag.