I løpet at de siste ti årene har den norske kronen mistet 50 prosent av sin verdi mot euroen. Dermed er det blitt mye billigere for utlendinger å kjøpe bil i Norge.

– I 2023 eksporterte vi 40.437 personbiler. Det er over en dobling fra året før, sier Jan Olav Rørhus i Statistisk sentralbyrås seksjon for utenrikshandel.

Bruktbileksporten i 2023 var dobbelt så stor som året før, og staten betalte tilbake over en milliard kroner i avgifter til bileksportørene, melder NRK.

Før nyttår kunne man ved eksport av biler med forbrenningsmotor få tilbakebetalt inntil flere hundre tusen kroner i avgifter selv om bilen var 4–5 år gammel. NRK har tidligere skrevet at enkelte bilmodeller kunne utløse en tilbakebetaling på 600.000 kroner.

Fra nyttår gjelder nye regler for avgiftsrefusjon, som betyr at man får mindre tilbake. Beløpet reduserer med utgangspunkt i kjøretøyets alder og bruksfradrag for perioden bilen har vært registrert i Norge.