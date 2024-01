Eposten ble ved en feil sendt til foreldre på et klassetrinn på skolen. Skolen prøvde å tilbakekalle eposten, men uten hell, skriver Dagbladet.

I et vedlegg, som ble sendt, sto det blant annet at en elev har Downs syndrom, og at en annen elev er sengevæter.

Ifølge avisen er saken meldt inn som avvik til Datatilsynet. Datatilsynet vil foreløpig ikke si noe om alvorlighetsgraden på hendelsen.