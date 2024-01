– Det er nå opp til tillitsvalgte i landsstyret vårt å avgjøre om vi skal ta denne saken videre i domstolene. Her er det organisasjonsdemokratiet som bestemmer, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk på et nederlag da Oslo tingrett 10. januar slo fast at de ikke får medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig.

De ble også pålagt å betale for sakskostnader til både Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, en prislapp på 1,4 millioner kroner.

Saken dreier seg om tillatelsen gruveselskapet Nordic Mining har fått av staten til å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Miljøvernorganisasjonene mener det vil være til fare for livet og biomangfoldet i den nasjonale laksefjorden.