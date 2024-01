– Det må dessverre forventes at det kan bli glatt fort, som følge av nedbør på kald bakke og arealer med snøsåle, sier veisjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten i en epost til NTB.

Han viser til at det skal snø før mildværet, og at eventuell strøgrus som legges ut nå vil brøytes vekk igjen.

Dette gjør det vanskelig å forberede seg på været som kommer.

– Våre maskiner skifter over fra brøyting til strøing når det er behov. Dessverre tar det lengre tid å strø veinettet i Oslo enn det gjør å brøyte fordi vi må kjøre fram og tilbake for å fylle grus og salt. Vi vil jobbe på høygir så lenge det er behov.

Fredag ettermiddag sendte Oslo kommune ut en SMS til innbyggerne om å være obs på snømåking i sine gater.

– Husk å følge med på skilter i gata og flytte bilen, heter det i tekstmeldingen.

Ikke bekymret for tung snø

Bymiljøetaten har siden 2. januar kjørt omtrent kontinuerlig snøfjerning av veier, gater og fortau i Oslo. Dette arbeidet fortsetter fremover, også under og etter et eventuelt mildvær i helgen, sier Hjertum

Der forholdene tillater det, flyttes snøen til hager eller grøntområder i byen. Mesteparten av snøen som kjøres bort fra veinettet, flyttes til en snø-lekter på Grønlikaia i Oslofjorden, ifølge NRK.

– Det er levert nærmere 110.000 kubikkmeter snø til lekteren siden 2. januar. Siden onsdag er det kjørt inn 14.000 kubikkmeter, sier Hjertum.

Her er han ikke bekymret for at det er meldt om nedbør og mildere vær fra søndag.

– Maskinene takler fint tung snø som skal freses ut, så kapasiteten blir ikke redusert av det. Dersom det blir mye is tar jobben litt lengre tid, fordi is er tyngre å rive opp.

Er i god dialog

Hjertum skriver at Bymiljøetaten har god dialog med Ruter og Oslo Brann- og redningsetat, og vil bistå med ekstra innsats og prioritering der det er behov.

Han oppfordrer Oslo-borgere til å følge med på skilter og informasjon om planlagt snøfjerning de neste dagene og ukene fremover.

Oversikt over gatene som ryddes først, finner man på Bymiljøetatens nettsider.

– Er folk flinke til å fjerne bilen selv, blir det billigere for bileier, jobben går raskere og vi får gjort mer per dag. Bymiljøetaten jobber med å sende ut SMS-varsel til folk om pågående snøfjerning, på samme måte som vi gjør i forbindelse med vårrengjøringen.