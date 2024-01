Kapringen er det hittil siste angrepet mot skip i Indiahavet.

– Fiskebåten ble bordet av pirater som tok mannskapet som gisler, sier en talsmann for Indias marine mandag.

Talsmannen sier videre at fiskebåten Iman seilte under iransk flagg og at båten og hele mannskapet på 17 ble reddet i en vellykket aksjon.