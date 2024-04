Mandag endte handelsdagen flatt med en sluttkurs på 1350,9 poeng.

Oljeprisen er tirsdag tilbake over 90 dollar, etter å ha svingt over og under det nivået mandag. Ved årsskiftet lå oljeprisen på vel 75 dollar fatet.

Aksjen til seismikkselskapene TGS og PGS stiger med henholdsvis 9,1 og 9,5 prosent etter åpning. De to selskapene er ifølge E24 på vei til å slå seg sammen, og begge har tirsdag lagt fram inntektsoppdateringer.

Også aksjen til flyselskapet Norse Atlantic stiger fra børsåpning etter at selskapet kunne presentere gode trafikktall for mars, skriver Dagens Næringsliv.

Norse-aksjer skyter opp 10,6 prosent etter åpning tirsdag formiddag.