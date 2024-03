Eksperter spådde at renta ville forbli uendret og at et rentekutt først kommer i august.

Inflasjonen i Storbritannia falt i februar ned til 3,4 prosent. Prisveksten er dermed på sitt laveste nivå siden september 2021. Tallene fra februar var noe bedre enn markedets forventning på 3,5 prosent.

Til tross for at økonomien går riktig vei, er prisveksten fortsatt et godt stykke unna Bank of Englands inflasjonsmål på 2 prosent.

Tidligere torsdag valgte også Norges sentralbank å ikke gjøre endringer i styringsrenta. Den ble værende på 4,5 prosent.