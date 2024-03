Direktivet skal gjøre EU mindre avhengig av råvarer og mineraler som kobber, nikkel og litium, som er viktige i produksjon av blant annet elbiler, solceller og batterier.

Blant målsettingene i det nye lovverket er at EU selv skal utvinne 10 prosent av det som trengs av kritiske råvarer selv innen 2030. 25 prosent skal resirkuleres, mens 40 prosent skal foredles i EU-landene.

Hensikten er å gjøre EU mindre avhengig av råvarer fra land som Kina.

Direktivet er merket EØS-relevant og blir etter alt å dømme gjeldende i Norge.

Her til lands har det vakt oppmerksomhet at direktivet blant annet pålegger landene å forenkle prosedyrene og korte ned tidsfristene for utvinningstillatelser av det som omtales som «utvalgte strategiske prosjekter».