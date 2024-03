Bakgrunnen er at Equinor samarbeider med et israelsk energikonsern om å utvikle Rosebank-feltet vest for Shetland, skriver NRK.

Aksjonistene skriver i en pressemelding at de blokkerer inngangen ved Equinors kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og London, samt ved et anlegg i Florø. Gruppene Aksjonsstemmer for Palestina, Stopp oljeletinga, Extinction Rebellion og Fossil Free London deltar på aksjonen.

De skriver at de «krever at den norske regjeringen bruker sin eiermakt til å pålegge Equinor å bryte samarbeidet med Ithaca Energy og stoppe utbyggingen av Rosebank-feltet»