– Et vitne så et slagsmål og sa at det så ut som fem gutter som banket to gutter. Vitnet tok kontakt med de fornærmede og gjerningspersonene stakk av, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet ankom stedet og snakket med de fornærmede, som sier de ble sparket og slått i ansiktet og kroppen. Ifølge dem var volden uprovosert.

– De har noen sårskader og tydelige hevelser, men har hele tiden vært våkne og bevisste. Vi har tatt forklaring og kjørt dem til legevakt for undersøkelser, sier Blindheim.

De antatte gjerningspersonene er fortsatt på frifot.

– Vi har en vag beskrivelse av gjerningspersonene.

Politiet har opprettet sak på forholdet.