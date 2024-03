Mottakerne er godkjente private og offentlige tilbydere av norskopplæring, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– For at flere innvandrere skal komme ut i jobb eller få stabil tilknytning til arbeid, er det avgjørende at de lærer seg norsk. Derfor støtter vi opp om fleksibel norskopplæring, som gjør at flere lærer norsk på kortere tid. Ordningen fungerer svært bra, og derfor vil vi fortsette det viktige arbeidet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Tilskuddet skal dekke 80–100 timer gratis opplæring per deltaker.

Målgruppen er innvandrere som enten har brukt opp eller ikke har rett til norskopplæring, men som trenger å bli bedre i norsk. Tilskuddsordningen skal bidra til at deltakarene på sikt når et selvstendig nivå i norsk (B1 eller høyere).