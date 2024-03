Kvinnen i 60-årene ble funnet livløs på Ekeberg. Pårørende er ikke varslet, melder politiet.

– Vi fikk melding fra AMK om at de hadde iverksatt hjerte- og lungeredning på stedet. Hun ble erklært død kort tid etter, sier operasjonsleder Rune Kremmervik Hekkelstrand til NTB.

Han forteller at de foreløpig ikke har funnet noe som antyder at det har skjedd noe straffbart, men at de etterforsker dødsfallet.

– Vi snakker med vitner, de som ringte AMK og gjør undersøkelser på stedet. Det gjøres også undersøkelser i kvinnens leilighet.