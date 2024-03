Tjenestepersonen er bevisst og våken, ifølge politiet.

– Det framstår for politiet som at det har vært en ulykke i forbindelse med tømming av et våpen. Tjenestepersonen er bevisst og våken. Spesialenheten er rutinemessig varslet, skriver operasjonsleder Bjarne Endal Pedersen i en pressemelding.

Spesialenheten er rutinemessig varslet.