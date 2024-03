– Nå kan vi ha mål om å få viktig materiell reparert med 3D-printede reservedeler i løpet av få timer, sier avdelingsdirektør Øyvind Heien i Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Teknologien er ikke helt ny, og det er ikke første gang man 3D-printer reservedeler i militær sammenheng på denne måten. Men dette er første gang det gjøres i samarbeid med lokal industri i operasjonsområdet slik at det ikke foregår «piratkopiering» av reservedeler man må ha designrettighetene til.

Nå skal prøveprosjektet settes i sving under den pågående Nato-øvelsen Nordic Response. Over 20.000 norske og allierte soldater deltar i øvelsen, som foregår i Norge, Sverige og Finland.

Kan spare mye tid

I 3D-prosjektet som nå rulles ut, omdannes et foto av en ødelagt del fra en Mercedes-Benz-feltvogn til en datafil med all informasjon som trengs for å produsere en helt ny del.

Deretter blir dette overført videre og klargjort for en 3D-printer, som printer ut den aktuelle reservedelen i felt.

Slik kan man spare mye tid på bestilling og leveranse av slike ødelagte deler i felt i fremtiden. Og spesielt når det gjelder gamle kjøretøy og materiell.

– Forsvarsmateriell bruker mye tid og ressurser på å finne erstatningsartikler til reservedeler som ikke lenger er i produksjon. Dette gjelder spesielt eldre kjøretøy som Mercedes feltvogner og Scania lastevogner. Her kan 3D-printing av reservedeler avhjelpe situasjonen, sier Øyvind Heien i Forsvarsmateriell.

Kan printe ulike materialer

Slik 3D-printing kan produsere deler og utstyr i en rekke materialer, blant annet hard plast, myk plast, nylon, stål og andre metaller.

Printingen skjer i det materialet som er nødvendig, opplyser Forsvarsmateriell videre.

Det er flere involvert i prøveprosjektet, deriblant Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Leverandørene til Mercedes-Benz feltvogn og CV90 pansrede kjøretøy, henholdsvis Bertel O. Steen og BAE Systems Hägglunds, er også sentrale i prosjektet.

Det samme er det lokale selskapet Arena Nord Utvikling, som mener prøveprosjektet er en unik mulighet for lokale bedrifter i Nord-Norge.

– Ambisjonen vår er at vi i løpet av øvelsen Nordic Response skal få demonstrert hvordan bedrifter i Nord-Norge som jobber med 3D-printing, effektivt kan øke forsvars- og stridsevnen vår, sier prosjektleder Bjørn Erik Rønhaug i Arena Nord Utvikling.