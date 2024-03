Statens vegvesen utvider arbeidstiden med to timer onsdag. Det betyr at veien vil være stengt to timer lenger, fram til klokken 21, og at det vil være trafikkdirigering med ledebil.

Det var mandag som det gikk et steinsprang på stedet. Oppryddingsarbeidet startet onsdag. Torsdag vil E16 være helt stengt mellom klokken 8.15 og 19, da fjellsiden skal spyles, og fredag delvis stengt.

Statens vegvesen advarer om at det vil bli svært vanskelig fremkommelighet på E16 og at oppfordrer trafikantene til å velge andre veier enn E16 mellom Trengereid og Voss, for eksempel via Sogn eller Hardanger.