En ekstern gransking har konkludert at OpenAI, som har fått mye oppmerksomhet for utviklingen av kunstig intelligens (KI), har full tillit til Altman.

Granskning slår fast at sparkingen var «en følge av sammenbrudd i forhold og tap av tillit mellom» mellom Altman og det forrige styret.

Fredag ble det også kjent at tre kvinner får plass i styret, blant dem Sue Desmond-Hellman, tidligere toppsjef for Bill and Melinda Gates Foundation.