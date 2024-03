Det bekrefter Nataliia Skoghøys advokat overfor avisen. De har innkalt til pressekonferanse klokken 15.

– Det kreves oppreisningserstatning for injurier fremsatt av Jens Edvin Skoghøy i så å si alle landets medier, beskyldning om at hans ekskone skal ha forsøkt å drepe ham ved bruk av gift, sier ekskonas advokat Linnéa Tereza Karlberg i en pressemelding.

Skoghøy gikk i 2022 ut i nettavisen Rett24, og senere i flere andre medier, og hevdet at han hadde blitt forgiftet av sin fraseparerte kone Nataliia Skoghøy.

Ekskona har avvist disse påstandene. Saken ble etterforsket av politiet, men ble henlagt.

I fjor gikk ekskona til millionsøksmål mot eksmannen for ærekrenkelser. Hun krevde inntil to millioner kroner i erstatning fordi han beskyldte henne for å ha forgiftet ham, med mindre han kom kvinnen i møte med et passende tilbud.

Han ble imidlertid frikjent i februar i år. Retten la blant annet vekt på at ekteskapet var kortvarig, omkring to år og åtte måneder. De trakk også fram at ekskona oppholdt seg i Ukraina i store deler av denne tiden.