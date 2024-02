– Vi er glade for at de politiske partiene nå har landet et bredt forlik rundt de viktige prinsippene i pensjonsmeldingen, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Hun sier de vil gi regjeringen honnør for solid forarbeid.

I avtalen kommer det fram at aldersgrensene i pensjonssystemet økes, noe som betyr en gradvis økning av aldersgrensene i pensjonssystemet fra og med 1964-kullet.

– Når vi lever lenger, kan vi også jobbe lenger. Derfor må det alltid lønne seg å jobbe. Det er meningsfullt for mange å være i jobb, også sent i livet. Det at vi heier fram «stayerne» i arbeidslivet vil også bygge opp under gode velferdsordninger for dem som av ulike årsaker ikke er i stand til å jobbe, sier Melsom.

Det blir også innført en «sliterordning» i folketrygden for dem som ikke klarer å stå i arbeid så lenge som pensjonssystemet legger opp til.

– Vi er selvsagt også opptatt av å ivareta dem som ikke kan jobbe lenger. Samtidig må ikke en slik ordning slå beina under det vi alle er opptatt av – at alle må bidra til at vi jobber lenger. Vi har til enhver tid et ansvar for å bygge et arbeidsmiljø hvor flest mulig kan stå lengst mulig i jobb, sier NHO-direktøren.