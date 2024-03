Belize-registrerte Rubymar fraktet kunstgjødsel da det 18. febraur ble truffet av en rakett fra houthiene i Bab el-Mandeb-stredet mellom Rødehavet og Adenbukta.

Det har siden drevet nordover og lekket drivstoff. Det tok inn vann i flere dager før det sank, og det er fare for at for at forliset kan føre til miljøødeleggelser i området.

Senkingen av Rubymar kan også føre til at flere velver omveien rundt Afrika i stedet for Suezkanalen og høyere forsikringspremier på skip i farvannet. Det kan igjen føre til prisvekst og påvirke hjelpesendinger med skip i regionen.

Houthiene i Jemen har de siste månedene angrepet internasjonal skipsfart i Rødehavet i solidaritet med palestinerne. Angrepene er i utgangspunktet rettet mot skip med tilknytning til Israel, og målet er å presse landet til å stanse krigen på Gazastripen.

Flere land har sendt marinefartøy til området for å hindre Houthienes angrep og beskytte skipsfarten.