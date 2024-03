Støre møtte pressen utenfor Klækken hotell i Hønefoss tirsdag.

– Jeg ønsker kongen god bedring og at operasjonen skal gå bra, og at den pacemakeren skal gi ham bedre helse. Det gjør at alle i Norge tenker på ham i dag og ønsker at dette skal gå bra, sier statsministeren til NTB.

Kong Harald er for tiden sykmeldt, og får tirsdag operert inn en permanent pacemaker.

– Vi blir løpende informert, og det synes jeg kongehuset fortjener honnør fjor. Jeg tror alle i Norge heier på kongen og ønsker han god bedring, sier Støre til pressen.

Kongen er sykmeldt i to uker. Slottet opplyser at kongen vil bli på rikshospitalet i noen dager etter operasjonen.