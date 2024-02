– Vi synes at MDG skylder velgerne å vite hvilken regjering de støtter, og vi er tydelig på at MDG bør støtte en venstresideregjering, sier Grønn Ungdoms leder Tobias Stokkeland i en pressemelding.

Beslutningen om det de mener må være partiets foretrukne politiske side ved stortingsvalget i 2025, ble vedtatt på et ekstraordinært landsstyremøte søndag.

– Vi ser ikke noen fremtid for MDG på høyresiden i 2025 og er tydelige på at MDG må være en garantist for å holde Frp unna innflytelse nasjonalt, sier Stokkeland.

Selv om MDG offisielt definerer seg som et blokkuavhengig parti, har partiet i stor grad samarbeidet med rødgrønne partier i de kommunene og byene partiet har hatt makt.

På et sentralstyremøte i januar vedtok MDG at partiet er åpen for samarbeid både til høyre og venstre etter neste stortingsvalg. Partileder Arild Hermstad betegnet da MDG som et sentrumsparti.

– Støre-regjeringen har ikke levert. De deler ut nye oljelisenser og bygger ned natur i fullt tempo, sa MDG-lederen til NRK.

Hermstad var tydelig på at partiet ønsker å forhandle med de partiene som gir størst gjennomslag for solidarisk, grønn politikk. Vedtaket på sentralstyremøtet i januar var en innstilling til landsstyret, og formuleringen skal behandles der 15. mars.

– Vi er et samarbeidsvillig parti i sentrum av norsk politikk. Det viktigste for oss er å sikre Norge en regjering som mener alvor med å sette klima og natur for all sin politikk, sa Hermstad til NTB.