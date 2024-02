Det er Dagsavisen som mandag melder at 1.058 000 har sett første episode av «Makta» siden premieren i fjor høst. Dermed har seertallet for serien mer enn doblet seg på fire måneder.

Så gode tall på området TV-drama er det i nyere tid bare «Exit» og «Atlantic Crossing» som kan vise til.

Dramasjef Marianne Furevold-Boland i NRK sier til avisen at man er glade for at «Makta» har skapt engasjement og arena for samtaler.

– Vi ønsker å skape store fellesopplevelser med vårt innhold, og «Makta» har innfridd her.