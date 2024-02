Mannen ble funnet død av skuddskader i en bil på en parkeringsplass i Lørenskog 15. desember. Fire personer som politiet traff på funnstedet, er siktet for drap eller medvirkning til drap. De har knyttet seg til åstedet og til avdøde, men alle nekter for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Ifølge Dagbladet har flere av de siktede forklart at skytingen skjedde i forbindelse med russisk rulett. Også VG skriver dette. Nå bekrefter også politiet at dette er en del av etterforskningen.

– Russisk rulett er en av tingene vi ser på – om det stemmer eller ikke stemmer, hvordan det henger sammen, sier politiadvokat Marit Aurdal i Øst politidistrikt til Dagbladet.

– Alle har forklart seg sammenfallende om at han skjøt seg selv, og at de ikke hadde noe med det å gjøre – noen er ikke så detaljerte rundt det, sier hun videre.

– Familien har inntrykk av at politiet tar saken på største alvor. De er sikre på at det ikke var selvdrap, sier advokat Erling Mehus til Dagbladet. Han er familiens bistandsadvokat.

Politiadvokat Aurdal sier at det er for tidlig å konkludere i saken og viser til at gjennomgang av flere elektroniske beslag og avhør fortsatt gjenstår.

– Vi har ikke en klar formening om hendelsesforløpet, hva som har skjedd, og hvorfor. Men hypoteser vi har hatt, står seg fortsatt, sier hun og opplyser at saken har høy prioritet og at etterforskningen forhåpentligvis vil være ferdigstilt om noen uker.

36-åringen og de øvrige involverte i saken er alle kjent av politiet fra før. Avdøde har også deltatt som fremmedkriger i Ukraina både i 2022 og 2023.