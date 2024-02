Ifølge avisen var det et miljø bestående av det som omtales som bemidlede skientusiaster som tok kontakt og ønsket å bidra med støtte til skiforbundet. Bakgrunnen er at forbundet har gjort et begrenset uttak til verdenscuprennene i Canada og USA for å spare penger.

Fagsjef for langrenn i Norges Skiforbund, Per Elias Kalfoss, bekrefter henvendelsen. Han forklarer også hvorfor forbundet sa nei til å motta midler.

– Det er ikke hver dag vi får slike henvendelser, men det var ikke relevant for oss i dette tilfellet. Selvfølgelig kan vi ta imot støtte av ulikt slag, men da må det gjennom en runde med markedsavdelingen vår, og vi må se på hvordan det skal være, sier Kalfoss og legger til:

– Vi takker for at folk vil bidra, og jeg inviterte dem til å ta kontakt for et samarbeid i fremtiden. Nå var det ikke aktuelt, ettersom dette uttaket også har en sportslig begrunnelse.

Norges Skiforbund tok ut utøvere i såkalt rød gruppe i verdenscupen, altså de som har prestert best det siste kalenderåret, til rennene i Nord-Amerika. Samtidig ble det gjort et unntak for sykdomsplagede Tiril Udnes Weng.

I alt er sju kvinne- og elleve herreløpere tatt ut til rennene i Canada og USA. Kalfoss anslår at reisekostnadene per løper er på 60.000-70.000 kroner.