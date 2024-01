Young er tildelt Mohnprisen for sin forskning og geopolitiske arbeid for Arktis.

Mohnprisens faglige komité skriver i sin begrunnelse at Youngs forskning og lederskap over flere tiår har vært avgjørende for utviklingen av integrert og samarbeidsfokusert forskning i Arktis.

Prisen ble onsdag delt ut i Tromsø under konferansen Arctic Frontiers. Det var statsminister Støre som overrakte prisen på to millioner norske kroner.

Prisen deles ut annethvert år til ledende forskere som har bidratt med banebrytende forskning om Arktis og nordområdene.

Young er professor emeritus ved University of California Santa Barbara og har også vært professor ved UiT Norges arktiske universitet.