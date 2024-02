Politiet i Trøndelag meldte ved 2.30-tiden natt til søndag at nødetatene hadde rykket ut etter melding om brann i en hytte.

– Alle i hytta har kommet seg ut. Det er snakk om fire personer og to hunder, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik til NTB.

De var dårlig kledd og kalde da de ble tilsett av helsepersonell, men det er ikke meldt om skader verken på mennesker eller dyr, ifølge operasjonslederen.

Da politiet meldte om hendelsen på X (tidligere Twitter), hadde brannen spredd seg til hele hytta.

– Det ligger an til at hytta brenner ned. Den ligger et par hundre meter fra veien, og det er ikke spredningsfare, sier Gaasvik.