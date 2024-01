Avgjørelsen fremkommer av en pressemelding sendt uit torsdag.

– Det har ikke vært en enkel avgjørelse, men av personlige grunner lar ikke lenger jobb og privatliv seg kombinere på en god måte, og da er det riktig at noen andre tar klubben videre inn i framtiden, sier Hausberg i en uttalelse.

– Jeg ønsker det beste for klubben, de ansatte, frivillige, samarbeidspartnere og alle med hjerte i klubben og takker for den fantastiske tiden jeg har hatt i Sogndal, legger han til.

Styreleder Jan Rune Årøy sier følgende om situasjonen:

– For klubben er det selvsagt svært utfordrende å miste vår daglige leder, men vi har respekt og forståelse for avgjørelsen. På vegne av styret og resten av klubben takker jeg Lars Olav for innsatsen og ønsker han lykke til videre,

Sogndal opplyser at det ikke blir gitt flere kommentarer i sakens anledning.