Politiet friga onsdag navnene i samråd med de pårørende og bistandsadvokatene.

Den tragiske hendelsen skjedde 23. januar på Nes på Romerike.

Da ble to kvinner, en mann og et barn funnet drept i et hus. Den avdøde 65 år gamle mannen, som politiet antar tok livet av sine to døtre og et barnebarn, har formelt fått status som siktet.

Motivet er fortsatt ukjent

Politiet har opplyst at de foreløpige obduksjonsrapportene viser at de to kvinnene og det lille barnet ble skutt. Også den siktede 65-åringen hadde skuddskader.

Han ringte selv inn til politiet og varslet om drapene han hadde begått, før han sa at han også ville ta sitt eget liv. Han skal ikke ha sagt noe om motiv.

Da politiet kom til familiehjemmet i Skogbygda, fant de alle fire menneskene døde. En hund ble også funnet skutt og drept. Den tilhørte den ene av de drepte døtrene.

Hvorfor mannen skjøt sine to døtre og barnebarnet på 11 måneder og til slutt seg selv, er et sentralt spørsmål for politiet.

Ikke sikre på om man finner alle svarene

– Vi kan ikke være helt sikre på at vi finner alle svarene. I sånne saker kan det være vanskelig å komme helt fram til hvorfor dette skjedde, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til NTB forrige uke.

Politiet har gjennomført avhør av familie og andre som sto den siktede 65-åringen nær.

– Hva som har utløst dette, om dette er noe han plutselig har kommet på, eller har tenkt på over tid, er ikke noe vi kan svare på nå, sa Metlid.

Ettersom den eldste av de drepte kvinnene var ansatt i Øst politidistrikt har politiet i Oslo overtatt etterforskningen.

Fem lys tent

Søndag var det sørgegudstjeneste i Skogbygda. Da var en bygd i sorg samlet i Ingeborgrud kirke.

– Vi trenger å søke styrke sammen etter den ufattelige tragedien, sa prost Liv B. Krohn Hansen da hun innledet gudstjenesten.

Foran i kirken ble det tent fem lys, ett til minne om hver av de fire døde og ett for fellesskapet.

– Vi sliter med å forstå at noe så meningsløst kan skje i fredelige Skogbygda. Vi har alle dyp medfølelse med familie og pårørende, sa ordfører Tove Nyhus i en tale. Hun oppfordret alle til å være medmennesker og ta vare på hverandre.