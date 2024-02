Sammen med en svak japansk yen fører dette til økt inntjening for Nintendo.

Til sammen er det solgt 139,4 millioner Switch-konsoller, hvorav 13,74 millioner er solgt siden regnskapsårets start 1. mars 2023. Det er også solgt hele 1,2 milliarder spill til konsollen.

Switch er både en håndholdt konsoll og TV-konsoll, og ble lagd for å tilfredsstille både eldre og yngre gamere.

Av spillene Nintendo produserer selv er det mest solgte de siste ni månedene «Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». Mer enn 20 millioner eksemplarer er solgt hittil. Til sammenligning har sju år gamle «Mario Kart 8 Deluxe» solgt 6,8 millioner eksemplarer i samme periode. Til sammen er bilspillet solgt i over 60 millioner eksemplarer siden utgivelsen.

Det har lenge vært rykter om at Nintendo skal lansere en oppdatert versjon av Switch. Men dette lar fortsatt vente på seg og kan drøye til begynnelsen av 2025. Andre analytikere mener lanseringen kommer til julehandelen i år.

– Dette regnskapsåret er det sjuende året siden Nintendo Switch ble lansert, men salget er stabilt godt. Det er flere betalende brukere hvert år enn noen gang før, skriver selskapet.

440 milliarder yen er en økning fra 420 milliarder yen i forrige prognose.