Både Scholz og forsvarsminister Boris Pistorius var til stede under seremonien mandag. Den nye fabrikken skal bygges i den lille byen Unterlüss, nord for Hannover.

Unterlüss er et viktig industriområde for våpenprodusenten Rheinmetall, som skal bruke den nye fabrikken til å produsere artilleriammunisjon.

Spaden stikkes i jorda samtidig som presset på europeiske lands forsvarsindustri vokser. Det krigsherjede Ukraina har stort behov for mer ammunisjon, samtidig som det er høyst usikkert hva som skjer med støtten fra USA.

Flere demonstranter samlet seg ved området mandag morgen, for å protestere mot regjeringens «krigspolitikk». Lokalt politi opplyser ikke hvor mange demonstranter det er snakk om, men sier at det hele gikk fredelig for seg.