Sametinget ga i fjor Telemarksforsking i oppdrag å undersøke hvorfor personer som er registrert i Sametingets valgmanntall, velger å melde seg ut. I tillegg skulle en spørreundersøkelse dreie seg om folk faktisk oppfyller kriteriene for å stå i dette valgmanntallet.

Politisk støy har ført til at prosjektet er blitt lagt på is, og nå velger altså Sametinget å avslutte hele prosjektet.

– Vi registrerer at den politiske støyen som prosjektet har medført, ikke ser ut til å avta med det første, heller tvert imot. Siden dette ifølge Telemarksforsking med stor sannsynlighet vil føre til at resultatet i undersøkelsen kun vil ha en begrenset verdi, vurderer vi det slik at vi avslutter prosjektet, sier plenumsleder Tom Sottinen i en pressemelding.

Blant annet har Nordkalottfolket oppfordret til boikott av undersøkelsen. Sametingets nest største parti mener det uhørt at det skal undersøkes om noen har meldt seg inn i samemanntallet uten å egentlig være samer. De har også forsøkt å gå rettens vei.

Plenumsledelsen vil nå heller komme tilbake til Sametingets plenum med egen sak som gjelder undersøkelse av Sametingets valgmanntall.

– Det vil etter vårt syn sikre en bredere politisk behandling og forankring, sier plenumslederen.