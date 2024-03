Klassekampen skrev tirsdag at noen fylker ville gi elever tilgang på KI-støttede språkverktøy på eksamen, mens andre ikke ville det. Nå skriver avisa imidlertid at Udir setter foten ned og sier at ingen KI-programmer skal være tillatt.

Det er fylkene selv som har ansvar for at alle KI-programmer fjernes fra lista over tillatte eksamens hjelpemidler. Udir kommer til å følge opp forbudet via tilsyn.

Fylker som Agder, Buskerud og Akershus må derfor fjerne KI-språkprogrammet Grammarly fra sine lister.

– Grammarly skal ikke være tilgjengelig på eksamen, sier avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen i Udir til avisa.

Udir har tidligere i år varslet at de vil gjøre endringer fra og med eksamensvåren 2025. Blant annet vil de se på muligheten for å fjerne eller endre hjelpemiddelordningen og forberedelsesdelen til skriftlig eksamen.

De vil også se på muligheten for skjermovervåking og sikkert eksamensnett.

– Et annet mulig tiltak er at elevene gjennomfører eksamen på en PC som er eid av skolen istedenfor sin personlige PC. Da fjernes muligheten for å laste ned ikke-tillatte programmer, skrev Udir i en pressemelding i februar.