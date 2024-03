Hovedindeksen endte på 1290,8 poeng. Den lille nedoverbakken til tross er dette 1,8 prosent høyere enn mandag.

Mest omsatt var som vanlig Equinor, som endte på 276 kroner, en oppgang på 0,4 prosent.

Da Oslo Børs stengte torsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,1 dollar, nesten to dollar mer enn til samme tid onsdag.

CAC 40 i Paris steg 0,4 prosent, FTSE 100 i London var torsdag ettermiddag ned med 0,5 prosent og Dax 30 i Frankfurt hadde en nedgang på 0,2 prosent.