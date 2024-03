Det kommer fra i Virkes undersøkelse Reisepuls, som viser at det er 34 prosent som sier at de skal ha påskeferie.

– Nordmenn elsker Norge i påsken. Det er hele åtte av ti av de som skal ha påskeferie, som sier de skal feriere i Norge i påsken. Så det er tydelig at nordmenn ikke er helt ferdig med ski og snø. Det er nok en kombinasjon av tradisjon og et ønske om en relativt kortreist ferie, som gjør at vi velger oss Norge, sier bransjedirektør for reiseliv, Audun Pettersen.

De mest populære destinasjonene blant de som velger å reise til utlandet er Spania, Sverige, Danmark og Storbritannia.

– Noen av oss er nok kanskje helt ferdig med snø og vil legge bort boblejakka for godt. Da velger folk seg heller en solvegg i utlandet, sier Pettersen.