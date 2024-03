Familien på fire var godt kjent i lokalsamfunnet på Torpo, ifølge ordfører Solveig Vestenfor i Ål kommune. Dødsfallene, som blir etterforsket som drap og selvdrap, kom fullstendig overraskende på bygdesamfunnet.

– Det er mange som kjente dem. Torpo er jo et lite lokalsamfunn, og for mange gjør dette at dødsfallene kommer veldig nært. De opplever at dette vedkommer dem direkte, sier Vestenfor til NTB.

Søndag ettermiddag var Torpo kirke åpen, og der var kriseteam, prester og kommuneledelsen til stede. 20–30 personer oppsøkte kirken i løpet av den første halvtimen den var åpen.

Vestenfor beskriver «en stor sorgreaksjon i hele bygda», og at mange på Torpo opplever «sjokk og lammelse» etter det som skjedde lørdag. Nå er det viktig for kommunen og andre instanser å stille opp med et tilbud til dem som trenger noen å snakke med og som trenger å få bearbeidet det som har skjedd,

– Det preger bygda veldig. Det viktigste vi kan gjøre nå, er å være tilgjengelig for dem som trenger det, sier Vestenfor.