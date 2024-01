Treet sperrer veien ved tunnelmunningen på Bergen-siden, skriver Bergensavisen.

– Det er i tillegg to store steinblokker igjen i skråningen, som ser utrygge ut, melder Vegtrafikksentralen.

En geolog ble sendt ut på stedet i 22-tiden onsdag kveld.

– Konklusjonen er at det må sendes opp et renskelag når det blir dagslys for å fjerne steinmasser, sier Odal til BA.