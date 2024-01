De to spilte sammen i Gitarkameratene sammen med Øystein Sunde og Jan Eggum.

– I dag kan vi alle kondolere hverandre. Lillebjørn var, er og vil være en av de viktigste leverandørene av sanger til det norske folk. Sanger vi elsker og sanger vi kan, skriver Sivertsen i en uttalelse til NTB.

– For eksempel, da vi i Gitarkameratene spilte «Tanta til Beate», og Lillebjørn sang, sto vi andre tre der med frydefull gåsehud og visste at vi var med på noe stort.

Lillebjørn Nilsen er en av Norges fremste visesangere og låtskrivere i sin sjanger. Sangene hans ble allemannseie.

Han ble tildelt Prøysenprisen, Oslo bys kunstnerpris, Oslo bys kulturpris og seks Spellemannpriser, blant dem hedersprisen. Lillebjørn ble også utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin visekunst.

– Takk for sangene. For gitarspill og fløyter og munnspill og feler. For samspillet. Og for sangstemmen, som nådde inn til så mange, sier Sivertsen.

– Det er en trist og rar dag. Takk Lillebjørn.