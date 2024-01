– Vi gjorde et forsøk, men i dag måtte vi dessverre avbryte avfallsinnsamlingen. Det sitter langt inne å gjøre det, men sikkerheten kommer først. Onsdag er det ikke mulig å drive avfallsinnsamling i Oslo, noe jeg bare kan be om forståelse for, sier direktør Hans Petter Karlsen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i en pressemelding.

VG omtalte saken først.

Det betyr nye forsinkelser oppå de gamle, men Karlsen ber om at Oslos innbyggere måker og strør rundt beholderne sine slik at renovatørene kommer til.

– Det gjør en tung jobb litt lettere, sier han.