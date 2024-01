Blant Helsedirektoratets råd er å trene styrke og balanse.

Mange av rådene bygger på forebyggingstiltak fra Pasientsikkerhetsprogrammet, men som nå har større fokus på forebygging og behandling av underernæring og råd om fysisk aktivitet.

– Fall både kan og bør forebygges. Alder er en av de viktigste risikofaktorene for fall, og forskningsbasert kunnskap peker på økt risiko hos personer over 65 år. Så selv om dagens eldre jevnt over er friskere og sprekere enn tidligere generasjoner, vil økningen i antall eldre føre til økt behov for tjenester, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Konsekvenser av fall er den nest mest kostbare tilstanden av helsesvikt i Norge, nest etter demens, viser en beregning fra 2019.

Hvert år rammes 9000 voksne personer av hoftebrudd, ifølge direktoratet. Skader som følge av fall kan variere fra små blåmerker til alvorlige brudd, og i ytterste konsekvens dødsfall.