– Resultatene er svært bekymringsfulle, men ikke overraskende, sier Peter Christersson, leder for Rogaland legeforening, til Stavanger Aftenblad.

Undersøkelsen viser også at en firedel sier at produksjonspresset på sykehuset gir legene følelsen av å jobbe ved et samlebånd.

I tillegg er det svært mange som oppgir fysiske forhold på arbeidsplassen som en stor kilde til frustrasjon, og at de opplever at stadig mer tid blir brukt foran PC, i stedet for å treffe og behandle pasienter.

Zuzana Huncikova, som er hovedtillitsvalgt for Overlegeforeningen, tror at tallene på leger som vil slutte, er enda høyere. Hun jobber selv ved SUS og påpeker at avdelinger sliter med ledige vaktlinjer og ubesatte stillinger.

Christersson peker også på vesentlige mangler ved sykehuset som påvirker legenes arbeid. Det går blant annet ut på mangel på støttefunksjoner, som helsesekretærer, dårlige IKT-løsninger og mangel på parkeringsplasser for leger på vakt.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 29. september og 31. oktober i fjor av Rogaland legeforening. Totalt 643 personer svarte anonymt på spørsmålene, som utgjør 46 prosent av legeforeningens medlemmer på SUS.