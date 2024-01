Administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim betegnet på en pressekonferanse tirsdag 2023 som et kriseår.

I desember 2023 lå salget av nye boliger 10 prosent under nivået i desember 2022. For fjerde kvartal er det en nedgang på 18 prosent, mens nedgangen for hele året er 32 prosent.

Fall på 40 prosent

Igangsettingen av bygging av nye boliger falt med 40 prosent fra 2022 til 2023. For leiligheter er fallet hele 51 prosent

– Vi må tilbake til bankkrisen på tidlig 90-tall for å finne tilsvarende svake tall for nyboligmarkedet i Norge. Den store befolkningsveksten nå forsterker boligkrisen, sier Hiim.

Han mener imidlertid at utviklingen er i ferd med å ta seg opp, men tror utviklingen med kraftige nedbemanninger og flere konkurser vil fortsette inn i 2024.

– Nå bygges det altfor få boliger, vi håper derfor at nyboligmarkedet vil snu i løpet av 2024, sier Hiim.

Gjelder hele landet

Ifølge tallene som ble lagt fram tirsdag, gjelder den negative utviklingen hele landet. Særlig har leilighetsmarkedet i og rundt storbyene sviktet i 2023.

– Den lave boligbyggingen vil påvirke hele boligmarkedet i de kommende årene. Krisen i nyboligmarkedet rammer alle som trenger bolig fremover. Underdekningen er stor, og det vil ta tid å snu utviklingen og få boligproduksjonen opp på et nivå som dekker boligbehovet, understreker Hiim.