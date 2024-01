– Gratulerer til Klepp kommune som tydelig har vist at arbeidet for et mer demensvennlig samfunn er prioritert i kommunen, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen i en pressemelding.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) delte ut prisen onsdag.

– Det er fint å høre at kommunen, næringslivet og frivilligheten sammen tar ansvar for å skape et mer demensvennlig samfunn. Personer med demens skal oppleve inkludering og involvering i lokalmiljøet og de trenger hverdagsaktiviteter som alle andre, sier Kjerkol.

Foruten heder og ære tildeles kommunen et bilde av illustratør Lisa Aisato.

– Oppmerksomheten rundt demens og det å skape et mer demensvennlig samfunn er noe Klepp kommune har jobbet med over lengre tid. Arbeidet er også godt politisk forankret, og det er bred enighet i Klepp-politikken om at dette er et arbeid vi prioriterer, sier Klepp-ordfører Kjetil Maudal (Frp).