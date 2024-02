– Vi har hatt en Trump-administrasjon tidligere. I den perioden hadde vi også et godt bilateralt samarbeid med USA, sier Gram til NTB.

Han fikk spørsmål om det er risikabelt for Norge å lene seg for mye på USA i sikkerhetspolitikken, med tanke på at Nato-skeptiske Trump kan bli president igjen.

– USA er vår viktigste allierte. Både gjennom Nato, men også bilateralt. Jeg er sikker på at dette vil fortsette, sier Gram.

Gram understreker at han ikke vil spekulere i den amerikanske valgprosessen, og sier det er opp til det amerikanske folket.

Men uansett hvem som blir valgt, mener forsvarsministeren at det både er i norske og amerikanske interesser å videreføre det tette militærsamarbeidet.

Trump-skepsis

Fredag varslet regjeringen at de åpner opp åtte nye såkalte «omforente områder» i Norge for USA. Fra før av har USA fått fire slike områder, hvor de har uhindret tilgang, kan bygge anlegg og lagre våpen.

Med avtalen veves Norge enda tettere sammen med USA i forsvarspolitikken.

Samtidig kjemper Donald Trump om å bli president igjen i USA, og uttaler seg stadig skeptisk til Nato og den brede forsvarsstøtten til Europa.

Nylig fortalte EU-kommissær Thierry Breton om et møte tilbake i 2020 der Trump sa at USA ikke ville hjelpe dersom Europa angripes.

– Du må forstå at dersom Europa angripes, vil vi aldri komme og hjelpe og støtte dere, sa Trump, ifølge Breton.

Ambassadør: – Solide Nato-forpliktelser

Heller ikke USAs ambassadør til Norge, Marc Nathanson, lar seg skremme. Han var fredag på plass hos Forsvarsdepartementet for å signere den nye avtalen.

Nathanson er livslang demokrat, og reiser snart tilbake til USA for å drive valgkamp for president Joe Biden.

Personlig håper han slett ikke at Trump blir president, men er likevel ikke bekymret for at samarbeidet med Norge vil slå sprekker.

– Hvis det skjedde, hvis Trump ble president, tror jeg at forpliktelsene til Nato er veldig solide og vil fortsette. Enten det er en republikaner eller en demokratisk president, sier Nathanson.

Forsvarsministeren minner også om den lange historien her.

– Det er viktig å merke seg at vi har hatt dette tette samarbeidet med USA i 75 år, med mange administrasjoner, både demokratiske og republikanske. Og fire år av den perioden var også med president Trump, sier han.

Stoltenberg beroliger

I et intervju med VG fredag, sa også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at han føler seg trygg på at USA fortsatt være en sterk alliert i Nato, uansett utfallet av presidentvalget.

– For det første fordi det er i USAs interesse, for det andre fordi det er en sterk tverrpolitisk støtte til Nato i USA, og for det tredje fordi man må lytte til hva Trump sier, og det er at europeiske land ikke betaler nok til Nato, men der har det heldigvis skjedd mye, sier Stoltenberg til VG.

Han forklarer USAs egeninteresse slik:

– Ingen annen stormakt har det USA har i Nato, nemlig over 30 venner og allierte. Kina og Russland har ingenting som ligner. Nato er bra for Europa, men også veldig bra for USA, sier han.