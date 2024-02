Juryen møttes for første gang tirsdag.

– Det vi ønsker å få anerkjent er arbeidet som ulike personer og organisasjoner gjør for skeive og menneskerettigheter, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) til NTB.

Hun sier vi lever i en tid der mange tror kampen for skeives rettigheter er ferdig utkjempet, og at man ofte får bevis på at dette ikke stemmer.

– Formålet er å sette fokus på rettighetskampen skeive står i.

Juryen ledes av tidligere SV-leder Kristin Halvorsen, og hun har fått med seg Knut Olav Åmås, Guro Sibeko og Kjell Erik Ullmann Øie. Både norske og internasjonale personer, institusjoner, grupper og organisasjoner kan få prisen. Den består av et økonomisk bidrag på en million kroner, og deles ut for første gang under Oslo Pride i juni.

Selv har ikke Jaffery kommet med noen forslag.

– Jeg kan gjøre det om noen år, når jeg ikke er kultur- og likestillingsminister, men det er fornuftig at det er miljøet som har skoene på som først og fremst står for nominasjonene, sier hun.