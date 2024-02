Det bekrefter påtalefaglig etterforskningsleder Ida Benedicte Engen i Spesialenheten for politisaker overfor VG.

65-åringen som er siktet for å ha drept sine to døtre og sitt elleve måneder gamle barnebarn, ringte politiet for å varsle om drapene før han tok sitt eget liv.

Nødsamtalen gikk av tekniske grunner til feil politidistrikt – Innlandet politidistrikt – ettersom boligen ligger nær politidistriktsgrensen.

– Etter det vi har forstått ut fra mediedekningen, gikk det 13 minutter til politiet fra Øst politidistrikt var på stedet. Det er derfor vanskelig å se at Innlandet politidistrikts håndtering av telefonsamtalen hadde negativ innvirkning på utrykningstiden, sier Engen.

Spesialenheten har derfor ikke funnet selvstendig grunnlag for å etterforske dette.

Torsdag denne uken er det begravelse for de tre drepte i Ingeborgrud kirke i Nes.