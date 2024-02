Det var bare to kister, skriver avisa Raumnes. En for Victoria, og en der Katrine og Emily ligger sammen.

Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Nordli Andresen (11 måneder) ble alle drept 23. januar i Skogbygda i Nes på Romerike.

Den drapssiktede, som er far og bestefar til de døde, er selv død. Han er siktet for å ha drept sine to døtre og det vesle barnebarnet. Ifølge politiet tok han sitt eget liv etter å ha varslet politiet om drapene.

Begravelsen skjer samtidig for de tre drepte familiemedlemmene.

Etter ønske fra de etterlatte er pressen ikke til stede under selve begravelsen.